विराट कोहली को पाकिस्तानी फैन का मैसेज- 'सर पाकिस्तान आकर खेलो...', भारतीय बोले- 'पहले आतंकवाद छोड़ो'

पाकिस्तान में 10 साल बाद वनडे और टी-20 सीरीज खेली गई. 2009 में श्रीलंका खिलाड़ियों पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में 10 साल से कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुआ था. 10 साल बाद श्रीलंका फिर आया और पाकिस्तान को 3-0 से टी-20 सीरीज हरा दी. मैच के दौरान एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें एक पाकिस्तानी फैन ने विराट कोहली को एक खास मैसेज दिया है. विराट कोहली की फैन फॉलोइंग दुनियाभर में है. पाकिस्तान में भी विराट कोहली को काफी पसंद किया जाता है. एक पाकिस्तानी फैन ने उनको पाकिस्तान आकर मैच खेलने की रिक्वेस्ट की है. जिसको लिए भारतीय क्रिकेट फैन्स उनके मैसेज की खूब तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग पाकिस्तान के हालात ठीक करने की हिदायत दे रहे हैं.

पाकिस्तानी फैन ने बोर्ड में विराट कोहली को मैसेज लिखा, ''विराट कोहली हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान आकर खेलें.'' ट्विटर पर ये तस्वीर पोस्ट कर एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा, ''विराट कोहली हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान आकर खेलें. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके बहुत बड़े फैन है. आपको बहुत सारा प्यार.''

@imVkohli we are hoping you to come Pakistan and play cricket here also. We love you I am big fan of you. Lots of love and strength from #PakVsSri#Lahore#Pakistanpic.twitter.com/ACHm00qd6p — Shahbaz Sharif Qasmi (@shahbazSSQ) October 9, 2019

पाकिस्तानी फैन की तरफ से ऐसा मैसेज आने के बाद भारतीय क्रिकेट फैन्स काफी खुश हैं और उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं.

Respect! Stay blessed! — SHInd (@HariOmSharnam) October 9, 2019

We would love to visit Pakistan. Let the situation improve.

Love bro.. — Vishal_India (@VishalIndia8) October 9, 2019

Such a lovely gesture. Love you bro.

Again, people of pakistan are very much true & positive. — harish (@Me_harish14) October 9, 2019

Good to see this gesture.. — i_hate_jackfruit (@i_jackfruit) October 10, 2019

I truly appreciate and loved your lovely gesture. We don't have any problem with Pakistan and Pakistani s but we can't play cricket or any games under the survilliance of terrorism.

If you stop killing innocent people in India, we will surely go to Pakistan.



God bless you. — Anubhav Shrivastav (@anubhav_shriv) October 10, 2019

वहीं एक यूजर ने लिखा, ''हम आपकी सराहना करते हैं. हमें पाकिस्तान या फिर किसी पाकिस्तानी से कोई परेशानी नहीं है. लेकिन हम आतंकवाद के साए में क्रिकेट या फिर कोई खेल खेलना पसंद नहीं करेंगे. यदि आप भारत में निर्दोष लोगों को मारना बंद कर देते हैं, तो हम निश्चित रूप से पाकिस्तान आएंगे.''