पाकिस्तान में जिन्ना की मजार के सामने लड़की ने किया डांस, मचा बवाल, लोग बोले- 'हम कितने गिर चुके हैं...' देखें Video

पाकिस्तान (Pakistan) के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना (Mohammad Ali Jinnah) की कराची (Karachi) स्थित मजार के सामने एक लड़की के जोरदार नृत्य का वीडियो वायरल (Viral Video) हुआ है. 'एक्सप्रेस न्यूज' की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में दिख रहा है कि एक लड़की सफेद परिधान में जिन्ना की मजार के सामने संगमरमर के फर्श पर नृत्य कर रही है. लड़की ने चेहरे के बड़े हिस्से को सफेद कपड़े से ढांक रखा है, इसलिए उसकी शक्ल वीडियो में साफ नजर नहीं आ रही है.

जन्म के बाद डॉक्टर कर रहे थे रुलाने की कोशिश, जैसे ही मारा तो गुस्से से देखने लगी बच्ची, Photos हुईं वायरल

देखें Video:

A girl in full hijaab dancing at the front of #QaideAzam tomb for her TikTok video! pic.twitter.com/XkDAmqnHCa