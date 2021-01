पाकिस्तान में चिड़ियाघर से भागा शुतुरमुर्ग, सड़क पर लगाई दौड़ तो हुआ कुछ ऐसा - देखें पूरा Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर शुतुरमुर्ग दौड़ रहा है. उसके आस-पास से गाड़ियां गुजर रही हैं. कुच लोगों ने डरकर गाड़ियों को धीमा कर दिया. तो किसी ने डरकर गाड़ी दौड़ा ली. प्रवीण कासवान के मुताबिक यह शुतुरमुर्ग चिड़ियाघर से भाग निकला था.

वीडियो शेयर करते हुए प्रवीण कासवान ने कैप्शन में लिखा, 'कराची की सड़कों पर एक शुतुरमुर्ग. यह मजे से दौड़ रहा है और यह रियल वीडियो है.'

उसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा, 'बेचारे जानवर को नहीं पता था कि आगे क्या करना है. वो चिड़ियाघर से भागा था. उसको बाद में रेस्क्यू कर लिया गया और वापिस चिड़ियाघर भेज दिया.'

देखें Video:

Meanwhile an ostrich on roads of #Karachi. Having a free run. It's real. pic.twitter.com/mR1UVgnpGr — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 7, 2021

इस वीडियो को 7 जनवरी की रात को शेयर किया गया है, जिसके अब तक 27 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स और 100 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों ने कमेंट सेक्शन में ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Ostrich would have felt better in zoo than the traffic. Oh well, good that no one shot at. — ಸೌರಭ ~ सौरभः ~ Sowrabha (@Sourabhrugvedi) January 8, 2021

I hope it was normal to see lot of animals with us. — Pooja Mangal (@PooojaMangal) January 7, 2021

Chalaan kaato.. He is not following the lanes — Balaji (@balaji_v_iyer) January 7, 2021