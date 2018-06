चायवाले के बाद पाकिस्तान में रातोंरात फेमस हुआ 'तरबूजवाला', तस्वीर हुई वायरल

Pakistan में चायवाला काफी फेमस हुआ था. जिसका नाम अरशद खान था. वो रातोंरात मॉडल बन गया था. जिसके बाद उसने म्यूजिक एल्बम भी किया. अब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का तरबूजवाले की तस्वीर वायरल हो रही है. पाकिस्तान में वो इंटरनेट सेंसेशन बन चुका है. पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट Parhlo.com के मुताबिक, कराची में इफतार से पहले ये शख्स तरबूट काट रहा था. उस वक्त ये तस्वीर क्लिक की गई. उसकी प्यारी मुस्कान और भूरी आंखें लोगों को काफी पसंद आ रही है.ट्विटर पर इस शख्स की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं. लड़कियां तरबूज काटते इस शख्स की तस्वीर शेयर कर रही हैं. एक महिला यूजर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'तरबूजवाला पठान जैसा लड़का चाहिए जिंदगी में बस.' वहीं एक यूजर का कहना है कि ''ये चायवाले से भी ज्यादा स्मार्ट है.'' इस शख्स की मुस्कान के पाकिस्तानी लोग दीवाने हो चुके हैं. आइए देखते हैं लोगों ने कैसे-कैसे ट्वीट किए.

After Chai wala here is your Tarbooz wala frOm Karachi pic.twitter.com/tPtBOlZif2 — S I B B I (@BachelorNight_) May 30, 2018

Omg look at this guy after "chai wala" it's gonna be "watermelon wala". pic.twitter.com/oKRzNUpjtK — Sabra (@sabrahaider_) May 29, 2018

Tarbooz wala pathan jaisa larka chahiye zindagi mein bas. — Sabra (@sabrahaider_) May 29, 2018

I think he isn’t tarbooz wala .. he is arrange a aftaar for the people — Osama (@osamashelby) May 30, 2018

फेसबुक पर एक 'तरबूजवाले' की तस्वीर वायरल होती देखी तो उन्होंने सच्चाई बताई. मुहम्मद इंशाल ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- ''भाइयों ये कोई तरबूजवाला नहीं है. असल में ये मेरा दोस्त है और जल्द डॉक्टर बनने वाला है. सोशल मीडिया पर अब ये फेमस पर्सनेलिटी बन चुका है.'' इस शख्स का नाम मोहम्मद ओवेज है. जो कराची के जियाउद्दीन कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं.ये तस्वीर मोहम्मद ओवेज ने फेसबुक पर प्रोफाइल फोटो बनाई है और तरबूजवाला लिखकर लोगों के मजे लिए हैं.