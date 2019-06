पाकिस्तान के नेता ने लाइव शो में की पत्रकार से मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो...

पाकिस्तान के एक नेता द्वारा लाइव शो के दौरान पत्रकार की पिटाई का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (PTI) के नेता मंसूर अली सियाल ने टीवी शो में आए अपने साथी पैनलिस्ट इम्तियाज खान फारान जो एक पत्रकार भी हैं के साथ मारपीट की. घटना सोमवार की है. वायरल हो रहे वीडिय में साफ तौर पर दिख रहा है कि पहले दोनों के बीच आपसी कहासुनी शुरू होती है. इसके बाद सियाल अपनी कुर्सी से उठते हैं और खान पर हमला कर देते हैं. सियाल पहले पहले खान को धक्का देते हैं जिससे वह जमीन पर गिर जाते हैं. इसके बाद जब वह सियाल की तरफ वापस आते हैं तो सियाल उनके साथ हाथापाई करने लगते हैं. मामला का बढ़ता देख टीवी के क्रू मेंबर दोनों को अलग कर देते हैं.

हालांकि, मारपीट के कुछ सेंकेड के बाद सियाल अपनी सीट पर बैठ जाते हैं. और इसके कुछ सेंकेड बाद ही पीड़ित पत्रकार भी अपनी सीट पर लौट आते हैं. दोनों ऐसे पेश आते हैं जैसे अभी कुछ मिनट पहले दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं है. बाद में शो का एंकर दोबारा से शो को शुरू करवाता है.

सत्ताधारी पार्टी के नेता द्वारा पत्रकार पर लाइव शो के दौरान की गई मारपीट की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना हो रही है. कई लोग पीटीआई नेता के इस व्यवहार को गलत बता रहे हैं तो कई कह रहे हैं कि उन्हें अपने इस बर्ताव के लिए पत्रकार से माफी मांगनी चाहिए. कुछ तो पीएम इमरान खान से अपने पार्टी के नेता के इस व्यवहार के लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं.

I seriously suggest anger management therapy for the entire PTI. Such toxic behavior. https://t.co/MtKIQU3cd0 — Aaliya Javed (@Aaliyajaved) June 25, 2019

Ashamed on this PTI leader. Very shameful. Hope Pakistani counterpart Imran khan will take action against the PTI leader Masroor Ali siyal. — sourav maharana (@maharana_sourav) June 25, 2019

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पूरी घटना को हल्के फुल्के और मजाकिया अंदाज में भी ले रहे हैं.

Oho Camera man ne sara maja kharab kr dia afsos........ — AKHILESH KUMAR (@Akhilesh51KUMAR) June 24, 2019