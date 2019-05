पाकिस्तान में शख्स ने गाय को बिठाया बाइक पर, ऐसे फर्राटेदार दौड़ाई गाड़ी, देखें VIDEO

पाकिस्तान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे. एक शख्स ने बाइक पर गाय को बिठाया और तेज रफ्तार में गाड़ी को दौड़ा दिया. DailyMail की रिपोर्ट के मुताबिक, ये वीडियो पाकिस्तान का है. जहां दो बाइक चल रही हैं. एक पर गाय बैठी और बाइकर ड्राइव कर रह है और दूसरी गाड़ी पर वीडियो रिकोर्डिंग चल रही है.

देखें VIDEO:

पास में से गुजर रहे एक शख्स कह रहा है- 'कमाल. ये पाकिस्तानी जुगाड़ है.' ये 52 सेकंड का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. गाय को कपड़े से बांधा हुआ है और शख्स तेज रफ्तार में बाइक दौड़ा रहा है. कई लोगों ने इस वीडियो की आलोचना भी की है. किसी को ये काफी फनी लगा तो किसी ने जानवरों के साथ दुर्व्यवहार बताया.

एक यूजर ने लिखा- ये अवैध है. ड्राइविंग कानून और पशु सुरक्षा कानून के तहत ये बहुत गलत है. जिस तरह से गाय को ले जाया जा रहा था वो लोगों को ठीक नहीं लगा.

Here's proof that almost anything is possible in Pakistan: pic.twitter.com/n2MgK3uyKE — Salman Siddiqui (@salmansid) May 19, 2019

This is abuse. Feel bad for the animal. God bless it — gauri chauhan (@cr_gauri) May 20, 2019