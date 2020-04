पाकिस्तान के मंत्री ने India को लिखा Endia और लिखी ऊट-पटांग अंग्रेजी, तो भारतीय बोले- 'भाई तुम उर्दू ही लिखो

ट्वीट में फवाद साहब ने क्या लिखा है हम उसे आपको समझाने की कोशिश करते है. ट्वीट के पहले लाइन में फवाद चौधरी ने India को Endia लिखा, उसके बाद Lockdown को CoronaLockddow लिखा जैसा कि आप देख रहे हैं. Pandemic (महामारी) को Pendamic लिखा. बात यही तक नहीं रूकी उन्होंने Because को becauuse भी कहा.

People of #Endia lesson from #CoronaLockddow is never support political oppression how #ModiGovtFailsIndia by indefinite lockdown of #Kashmir people suffered this agony for too long not becauuse of Pendamic but because #Endia political leadership failed humanity