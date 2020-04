पाकिस्तानी मंत्री की कोरोना से बचने के लिए अजीबोगरीब सलाह, बोलीं 'टांगें भी प्रोटेक्ट हों, वरना वायरस नीचे से आ जाएगा...' देखें Video

हालांकि, दुनिया भर में कुछ लोग हैं जिनके पास एहतियाती उपायों का अपना सेट है. पाकिस्तान (Pakistan) की पत्रकार नायला इनायत ने हाल ही में डॉ. फिरदौस आशिक अवान (Firdous Ashiq Awan) का एक वीडियो (Viral Video) साझा किया, जो इमरान सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री हैं. नायला ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, ''फिरदौस का कहना है कि वायरस नीचे से भी आ सकता है.'' उनके इस अजीबोगरीब सलाह पर लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं. उन्होंने जो सलाह दी है, वो पूरी तरह से गलत है. डब्लूएचओ या अन्य किसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कहीं नहीं कहा है.

देखें Video:

वीडियो में फिरदौस कहती दिख रही हैं, 'आपका जिस्म हो, टांगे हो, वो भी प्रोटेक्ट हों. यह नहीं कि मैं अपने चेहरे को प्रोटेक्ट कर लूं तो वायरस नीचे से आ जाएगा. यह चीजें आपको साथ-साथ चलानी हैं. यह भी एक मेडिकल साइंस है और हमें इसके लिए मिलकर काम करना है.'

ट्विटर पर इस वीडियो को 18 अप्रैल को शेयर किया गया है, जिसके अब तक 80 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 4 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

