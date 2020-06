पाकिस्तान में Live TV पर एंकर न्यूज़ पढ़ने की बजाय बेचने लगे जूस, भारतीय बोले- 'बस, यही करो' - देखें Video

पाकिस्तान न्यूज चैनल अबतक न्यूज के दो एंकर लाइव टीवी पर सामने आए और न्यूज पढ़ने की बजाय जूस को प्रमोट करते दिखे. उत्साहपूर्वक ब्रांड का प्रचार करते हुए कहा कि लोग जूस खरीदने पर मुफ्त मोबाइल डेटा जीत सकते हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि मेल और फीमेल एंकर एक साथ जूस पीते हैं और इसकी खासियत बता रहे हैं फिर इसके ऑफर्स बताते हैं और ज्यादा से ज्यादा खरीदने की अपील करते हैं. नायला इनायत ने तंज कंसते हुए लिखा, '2 इन 1. अब तक न्यूज के एंकर्स बुलेटिन के दौरान जूस बेच रहे हैं.'

देखें Video:

कुछ ने इसे कम बजट वाले नेटवर्क पर बाज़ार में उतारने का एक अच्छा तरीका बताया. वहीं कुछ लोगों ने उनको बुरी तरह ट्रोल कर दिया. जिसमें ज्यादातर भारतीय थे. ट्विटर पर इस वीडियो के अब तक 80 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 2 हजार से ज्यादा लाइक्स और 800 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Why did they say ,”Welcome back “... ?!! ..the ad break just continued... and gave an official tone to the product