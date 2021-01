पाकिस्तान में न्यू ईयर ईव पर लोगों को 'राक्षस' बनकर डरा रहा था शख्स, पुलिस ने ऐसे पकड़ा

तस्वीर में देखा जा सकता है कि शख्स राक्षस का नकाब पहना खड़ा है और उसके पास पुलिस अधिकारी खड़े हैं. इस तस्वीर को ट्विटर यूजर उमर कुरैशी नाम के यूजर ने शेयर किया है. एक यूजर ने मजाक में लिखा, 'उसको देखकर कोई उसके पास नहीं आएगा. कोरोना से बचना का शानदार तरीका.'

आईएफएस ऑफिसर प्रवीण कासवान ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने लिखा, 'यह मास्क कोविड से बचा सकता है.'

That mask saves from COVID. https://t.co/4Mkjf4Rbz7

इस तस्वीर को एक जनवरी की सुबह शेयर किया गया था. जिस पर अब तक हजार से ज्यादा लाइक्स और 200 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों ने कमेंट सेक्शन में फनी रिएक्शन्स दिए...

Full video of transformation here. pic.twitter.com/w3q6tXiBlb

Ola uber chillata to aise he dar jate sab

What a great way to bring in the New Year laughing