इमरान खान खा रहे थे खाना, राष्ट्रपति बैठकर देने लगे भाषण, खाना छोड़ बोले- खड़े होकर बोलिए... देखें VIDEO

पाकिस्तान (Pakistan) में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (Mohammad Bin Salman Al Saud) पहुंचे थे. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको देखकर लोग हैरान हैं. क्राउन प्रिस (Saudi Arabia Prince) के स्वागत में पाकिस्तान सरकार (Pakistan Government) ने स्टेट लंच का आयोजन किया. पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी (Arif Alvi) इस दौरान बैठकर भाषण देने लगे. उस वक्त प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) खाना खा रहे थे. जैसे ही पीएम इमरान (PM Imran Khan) ने देखा तो बीच भाषण में टोकते हुए खड़े होने को कहा. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेट लंच में स्टेज पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सऊदी प्रिंस बैठे थे. प्रधानमंत्री इमरान खान लंच कर रहे थे और राष्ट्रपति आरिफ अलवी भाषण दे रहे थे. वो प्रोटोकॉल तोड़कर बैठकर भाषण दे रहे थे. देखते ही पीएम इमरान खान ने कहा- 'खड़े हो जाएं.' जिसके बाद राष्ट्रपति ने खड़े होकर भाषण दिया. दुनियाभर में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

PM is busy eating, President begins address sitting down, then is told: "kharay hu jaey". They have to be micro managed all the time. pic.twitter.com/59w6Dbf60p