पाकिस्तानी नेता का अजीबोगरीब बयान- 'हम सोते हैं, तो वायरस भी सोता है.', लोग बोले- 'कहां से आते हैं ये...' - देखें Video

नेशनल असेंबली के पूर्व सदस्य ने एक सभा में कहा, 'जितना अधिक हम सोते हैं, उतना अधिक वायरस सोता है. इससे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ. जब हम सोते हैं तो यह सोता है, जब हम मरते हैं.' उन्होंने दावा किया कि डॉक्टरों ने वायरस से लड़ने का यह तरीका सुझाया था.

देखें Video:

When we sleep, virus sleeps. When we die, virus dies. Simple. pic.twitter.com/F3cDrEzOZV — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) June 13, 2020

इस वीडियो को पाकिस्तान की पत्रकार नायला इनायत ने शेयर किया है. जिसके अब तक ट्विटर पर 36 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स और 500 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

