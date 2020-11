पाकिस्तान में शुरू हुई पहली मेट्रो, तो लोगों ने अंदर ऐसे काटा बवाल, लोग बोले- 'यह क्या मजाक है...' - देखें Video

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा समरसॉल्ट करने के लिए बार का इस्तेमाल कर रहा है. वीडियो शेयर करते हुए पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट दान्याल गिलानी ने लिखा, 'लाहौर की ऑरेंज लाइन मेट्रो जनता को मनोरंजन के नए अवसर दे रही है.'

देखें Video:

Lahore's Orange Line metro providing new entertainment opportunities to public pic.twitter.com/pEf4q3uT0j — Danyal Gilani (@DanyalGilani) November 2, 2020

इस वीडियो को 2 नवंबर को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 1.6 लाख व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 3 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. एक अन्य वीडियो में लड़के को मेट्रो पर लटके हुए दिखाया है, वो लटकर उस पर घूम रहा है. नीचे देखें वीडियो...

This happens When you spend on stones more than humans. #lahoremetropic.twitter.com/dtNqcrTRW2 — Waqar Hussain (@waqarlife) November 1, 2020

हालांकि, कई ने गिलानी द्वारा साझा किए गए कैप्शन का उपयोग करते हुए मजेदार मीम्स और जोक्स शेयर किए हैं. कमेंट सेक्शन में लोगों ने मज़ेदार वीडियो और मीम्स शेयर किए...

Scenes from Orange Line Metro, Lahore. pic.twitter.com/bhU4QAZyj8 — Mughis (@Einstonerrr) November 3, 2020

Hahahaha.

They require education not metro. Specialy eleders and their parents — Shabber Hussain (@ShabberH) November 2, 2020