हवा में उड़कर खिलाड़ी ने ऐसे किया रन आउट, कप्तान बोले- जॉन्टी रोड्स नहीं कर सकते ऐसा, देखें VIDEO

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (Pakistan vs Australia) के बीच टी-20 सीरीज खत्म हो चुकी है. पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीन टी-20 मैच की सीरीज में 3-0 से हरा दिया है. एशिया कप में खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान ने शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया. पूरी सीरीज में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का दबदबा रहा. बल्लबाजी से लेकर गेंदबाजी में उनका शानदार फॉर्म दिखा. पाकिस्तानी खिलाड़ी फखर जमन (Fakhar Zaman) ने ऐसा रन आउट किया, जिसकी चर्चा वर्ल्ड क्रिकेट में हो रही है.दूसरे टी-20 मुकाबले में पाकिस्तानी ओपनर फखर जमन ने डाइव लगाते हुए फील्डिंग की और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को रन आउट किया. काफी समय से पाकिस्तान की फील्डिंग की काफी आलोचना होती आ रही है. लेकिन यहां शानदार फिल्डिंग करके उन्होंने सीधे स्टम्प पर थ्रो मारा. हवा में उड़ते हुए रन आउट देख पाकिस्तानी खिलाड़ी भी हैरान रह गए. पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने यहां तक कह दिया कि ऐसा रन आउट तो जॉन्टी रोड्स तक नहीं कर सकते.

