Pak Vs Zim: अजीबोगरीब तरह से रन आउट हुआ इंजमाम-उल-हक का भतीजा, लोग बोले- 'क्या मज़ाक चल रहा है' - देखें Video

ह घटना पाकिस्तान की पारी के 26वें ओवर में हुई. अर्धशतक बनाने के बाद इमाम अच्छे दिख रहे थे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. इमाम ने बॉल को फाइन लेग की तरफ खेला. हारिस सोहेल रन चुराने के लिए दौड़ पड़े. इससे पहले कि इमाम प्रतिक्रिया दे पाते, हारिस सोहेल उनके पास आ चुके थे. फील्डर ने कीपर को थ्रो फेंका, जिसको कीपर ने मिस कर दिया. फिर वेस्ले मधेवेरे ने दूसरी तरफ आउट कर दिया.

घटना का वीडियो कॉमिक मिक्स-अप के बाद वायरल हो गया। यहां तक ​​कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने भी उसी के बारे में ट्वीट किया.

देखें Viral Video:

Again Pakistani players were running blindly towards the striker's end in #PAKvZIM match . pic.twitter.com/eVpS7uIWrB