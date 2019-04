पार्टी में पत्नी ने किया दोस्तों के सामने नाचने से इनकार, पति ने उठाई बेल्ट और कर दी ऐसी हालत, देखें VIDEO

पाकिस्तान (Pakistan) में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. पति ने पत्नी के साथ ऐसी हरकतें कीं, जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. पति चाहता था कि पत्नी दोस्तों के साथ पार्टी में डांस करे. उसने डांस करने से इनकार कर दिया तो पति ने पहले तो उसे बेल्टों से पीटा और फिर कपड़े उतारकर उसको गंजा कर दिया. यही नहीं, वो पंखे से लटकाकर उसे मारने की भी धमकियां दे रहा था. जिसके बाद बाद पुलिस तक पहुंची और पति को गिरफ्तार कर लिया गया. उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है.

मामला तब सामने आया जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. पत्नी का नाम अस्मा अजीज बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में वो लोगों से भीख मांग रही थी और उसके चेहरे पर काफी जख्म थे. फिर वो पुलिस के पास पहुंची और ये कहानी सुनाई. ये घटना पाकिस्तान के लाहौर में घटी. वो लाहौर में ही रहती है. अस्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें अस्मा घटना की पूरी कहानी सुना रही हैं.

वीडियो में कह रही हैं- मेरे पति मियां फैजल और उनके दोस्त तब नाराज हो गए जब मैंने सबके सामने नाचने से मना कर दिया. उसने आरोप लगाया कि मेरे पति ने दोस्तों के सामने कपड़े उतारे और गंजा कर दिया. जिसके बाद मुझे लोहे के पाइप से पीटा गया और पंखे से लटकाकर मारने की धमकियां दी गईं.

