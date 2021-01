पाकिस्तान में दो महिलाओं ने उड़ाया कैफे मैनेजर की अंग्रेजी का मजाक, जमकर मचा बवाल - देखें Video

वीडियो के वायरल होने के बाद महिलाओं ने सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना का सामना किया और पाकिस्तान में #BoycottCannoli टॉप ट्रेंड में से एक बना. वीडियो में, उज़मा और दीया बताती हैं कि मैनेजर अवेस ने उनके साथ नौ साल काम किया है. दीया पूछती है, "आपने अंग्रेजी के लिए कितनी कक्षाएं ली हैं?" अवेस ने जवाब दिया कि उसने डेढ़ साल के दौरान तीन अंग्रेजी पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया है.

उज़मा कहती हैं, 'तो क्या आप कृपया अंग्रेजी में सभी से बात कर सकते हैं?' वीडियो में दो महिलाओं को हंसते हुए दिखाया गया है क्योंकि वो अनुरोध पर टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने लगता है. उनमें से एक मजाकिया लहजे में कहती हैं, 'यह वह सुंदर अंग्रेजी है, जो यह बोलते हैं.' तभी दूसरी महिला कहती है, 'यह वही है जिसके लिए हमने भुगतान किया है.'

वीडियो शेयर करते हुए एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'यह कितना दुखी करने वाला है. क्लास प्रिवलेज, कोलोनियल हैंगओवर और पाकिस्तानी अभिजात वर्ग का दबदबा.. यह सभी एक ही क्लिप में. यहा मैनेजर हीरो साबित हुआ. उनके हार्ड वर्क के लिए सलाम.'

देखें Video:

This is just so sad. Class privelege, colonial hangover and depravity of Pakistani elite -- all rolled into one clip. The hero here is this manager and my salam to him for his hard work, dedication and putting up with this! pic.twitter.com/8IVnE6nSYv — Raza Ahmad Rumi (@Razarumi) January 21, 2021

इसे माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर 8.5 लाख बार देखा गया है. फुटेज ने सैकड़ों ट्विटर उपयोगकर्ताओं को नाराज कर दिया. एक यूजर ने लिखा, ‘ अब मैं इस रेस्टोरेंट में पंजाबी में बात करूंगा' लोगों ने उनके रेस्टोरेंट का बहिष्कार करने का फैसला किया. ट्विटर पर #BoycottCannoli टॉप ट्रेंड करने लगा.

Anyone who is living in Pakistan must have to know these lines.

#BoycottCannolipic.twitter.com/1iKHY0563p — Abdullah Alam (@whoabdulllah) January 21, 2021

To the owners of Cannoli restaurant,

Is this English good enough for you?



"LEARN TO TREAT YOUR EMPLOYEES WITH RESPECT."#BoycottCannoli — Mariam's Madness (@MaddyForLabour) January 21, 2021

We were bored so we decided to ridicule our employee who can't speak english like we do with our fake accents #GoraComplex#NewSlaveshttps://t.co/dNwl1YqiYe — Ali Gul Pir (@Aligulpir) January 20, 2021

जैसे-जैसे बैकलैश बढ़ता गया, कैनोली के आधिकारिक पेज ने तरह-तरह की व्याख्या की. उन्होंने कहा, "हम लोगों की प्रतिक्रिया से दुखी और निराश हैं. इस वीडियो को गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है. हम हमारे कर्मचारी के साथ गप-शप कर रहे थे. लेकिन इसे नेगेटिव तरीके से पेश किया गया. अगर हमने आपको हर्ट किया हो तो हम माफी मांगते हैं.''