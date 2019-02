पाकिस्तानी पत्रकार बोला, तौबा-तौबा... टमाटर का जवाब एटम बम से देंगे, वायरल Video का यूं उड़ा मजाक

सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी पत्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वो भारत के कदमों से खासा नाराज दिखाई दे रहा है. पाकिस्तान के पत्रकार की शिकायत है कि भारत ने पाक को टमाटर की सप्लाई बंद करके बड़ी भूल की है. इसका खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा. पत्रकार काफी गुस्से में है और बार-बार तौबा-तौबा बोलकर अपने कान पकड़ रहा है. गुस्साए पत्रकार के वीडियो को लोग ट्रोल कर रहे हैं. वीडियो में वह कहता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है और इसको ड्राइंग रुम में सजाने के लिए नहीं रखा है. इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ किया जाएगा.

"Tamatar ka jawab atom bomb se de gay." So much trash on our tv channels #TaubaTaubapic.twitter.com/2myeGCvECw