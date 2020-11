पाकिस्तान में महिला ने दूल्हे को गिफ्ट में दी AK-47 गन, IPS बोला- 'हमारे पड़ोसियों की मानसिकता...' - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा स्टेज पर दुल्हन के साथ बैठा है. एक महिला स्टेज पर आती है और दूल्हे को शुभकामनाएं देती है और फिर एक शख्स महिला के हाथ में एके-47 गन थमा देता है. महिला वो गन दूल्हे के हाथ में दे देती है. दूल्हे हाथ में गन रखकर पोज देने लगता है. दूल्हन भी दूल्हे के हाथ में बंदूक देखकर मुस्कुराने लगती है.

अरुण बोथरा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'उपहार और खुशियां... हमारे आस-पड़ोस की मानसिकता, जिसने हमारे चारों तरफ इतना खून बहाया है.'

The gift & the cheers...The mindset in our neighbourhood that has caused so much bloodshed all around us. pic.twitter.com/B8Skj7NEni