आईफोन वाले एप्पल को पाकिस्तानी एंकर ने समझ लिया सेब, सोशल मीडिया पर बना मजाक

खास बातें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की एप्पल कंपनी से हो रही थी तुलना एंकर ने समझ लिया सेब वाला एप्पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गई वीडियो क्लिप

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान की एक एंकर ने टीवी पर चर्चा के वक्त दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल को फल वाला सेब समझ लिया. कार्यक्रम में पैनसलिस्ट एप्पल कंपनी का जिक्र कर रहे थे और एंकर ने भूलवश इसे सेब समझ लिया. बस फिर क्या था सोशल मीडिया पर प्रोग्राम के वीडियो का ये हिस्सा लोगों के लिए मजे लेने का विषय बन गया. इस वीडियो को पत्रकार नायला इनायत ने ट्विटर पर शेयर किया है.

Apple business and types of apple, just some regular tv shows in Pakistan.. pic.twitter.com/3Sr7IBl7ns — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) July 4, 2019

इस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि न्यूज़ एंकर और एक पैनलिस्ट को स्टूडियो में बातचीत कर रहे हैं. इसी बीच पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति के बारे में बात करते हुए, पैनलिस्ट ने कहा, "पूरे पाकिस्तान के वार्षिक बजट की तुलना में अकेले एप्पल का व्यवसाय अधिक है." इस पर एंकर ने सोचा वह एप्पल यानि आईफोन नहीं बल्कि फल के बारे में बात कर रहे हैं तो टीवी एंकर ने कहा, 'हाँ, मैंने सुना है कि एक सेब भी बहुत महंगा है'

an apple a day keeps steve jobs away — Mohammad Ali Tunna (@MdAli10veer) July 4, 2019

An "Apple" a day keeps brain away ???????????? https://t.co/cLJO1iH1wa — Prakash Singh (@Prax_Nayal) July 6, 2019

इस पर, पैनलिस्ट ने उसे यह बताते हुए तुरंत ठीक कर दिया कि वह टेक्नोलॉजी कंपनी Apple के बारे में बात कर रहा है. हालांकि इस पर एंकर ने हंसते हुए अपनी गलती मानकर चर्चा आगे जारी रखी लेकिन सोशल मीडिया पर तो लोगों को बहस का मौका मिल गया.

बता दें इससे पहले पिछले महीने पाकिस्तान में फेसबुक पर लाइव चल रही सूचना मंत्री शौकत युसुफजई की कॉन्फ्रेंस में गलती से कैट फिल्टर एक्टिवेट हो गया था जिसके बाद उनकी शक्ल बिल्ली जैसी दिखने लगी थी. इसके बाद लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था.