Paris Fashion Week में जर्मन मॉडल ने किया ऐसा Cat Walk, लोग हुए हैरान- देखें VIDEO

पेरिस फैशन वीक (Paris Fashion Week) में हर साल की तरह इस साल भी आने वाले सीजन के फैशन ट्रेंड्स को दिखाया गया. Maison Margiela's 2020 शो चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, पेरिस फैशन वीक में जर्मन मॉडल ने शो में ऐसी कॉटवॉक की, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए. इस कैटवॉक को सबसे फनी बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी मीम्स बन रहे हैं. जर्मन मॉडल 'लियोन डेम' (Leon Dame) ने जब कैटवॉक की तो उनकी मुद्रा और भाव-भंगिमा काफी गुस्‍सैल लग रही थीं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में उड़ा विराट कोहली का मजाक, वर्ल्ड कप हारने पर 'भिड़े मास्टर' ने कहा ऐसा... देखें VIDEO

20 वर्षीय मॉडल ने ब्लेक लेदर जैकेट और बूट्स पहने थे. कैटवॉक करते समय उनका चेहरा ऐसा नजर आ रहा था, जैसे उनको किसी बात से काफी परेशानी हो रही हो. मेजौं मारिएला का शो हर साल चर्चा का विषय बना रहता है. इस साल मेजौं मारिएला के मॉडल ने अजीबोगरीब तरह से कैटवॉक करके शो को अलग बना दिया.

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी को सांप दिखाने वाली पाकिस्तानी सिंगर की मुश्किलें बढ़ीं, जंगली जानवरों को पालतू बनाकर रखा तो किया ऐसा

लियोन डेम का कैटवॉक काफी वायरल हो रहा है और इस पर काफी मीम्स बन रहे हैं.

ये भी पढ़ें: कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए केरल की महिला पुलिसकर्मी ने किया कुछ ऐसा जिसे जानकर आप हो जाएंगे भावुक

Me when my mom made me wear matching outfits for family photos pic.twitter.com/gMIc6BwFDn — Hannah (@shipperofstuff) September 25, 2019

Mum: Richie!!

Me: Yeah

Mum: Here a minute

Me: But I ju...

Mum: I SAID COME HERE

11 year old me:



pic.twitter.com/MDpZ9wQPqT — Yewande Stan. (@RichieBrave) September 25, 2019

Walking towards the weekend like Leon Dame at Margiela's this morning pic.twitter.com/me0cfBDlZP — ferciraudo* (@ferciraudo) September 26, 2019

फैशन मैग्जीन GQ के मुताबिक, इस शो का निर्देशन पेट बोगुस्लॉस्की (Pat Boguslawski) ने किया था. बोगुस्लॉस्की ने लियोन डेम के साथ मिलकर इस तरह की कैटवॉक का प्लान किया था. उन्होंने कहा- 'मुझे लोगों का हंसना पंसद आया क्योंकि आप जानते हैं, हम मजे के लिए यह सब कर रहे हैं.'