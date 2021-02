अपने आप चलने लगी पार्किंग में खड़ी बाइक, Video ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी, लोग बोले- 'यकीन नहीं हो रहा...'

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक डरा देने वाला वीडियो (Shocking Video) काफी तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर शातिर एडिटिंग... लोगों के मन में यही सवाल है. एक बाइक पार्किंग में खड़ी हुई थी, वहां कोई मौजूद नहीं था. कुछ ही सेकंड बाद बाइक अपने आप चलने (Parked Motorcycle Apparently Moving On Its Own) लगी. सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) पिछले हफ्ते ही ट्विटर पर सामने आया था, हालांकि इसे पिछले साल दिसंबर में फिल्माया गया था. तब से, इसने हजारों दर्शकों को हैरान कर दिया है. हालांकि कई लोगों ने दावा किया है कि क्लिप को एडिट किया गया है या फिर गलत वायरिंग के चलते वो चलती दिख रही है.

30 सेकंड के फुटेज में दो मोटरसाइकिलें एक सड़क के किनारे खड़ी दिखाई देती हैं. अचानक, बाइक में से एक अपने आप आगे बढ़ना शुरू कर देती है, बाएं मुड़ने और नीचे गिरने से पहले सड़क के बीच तक पहुंच जाती है.

ट्विटर यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'कैमरे में कैद हो गया वरना कोई यकीन नहीं करता.'

सीसीटीवी फुटेज को माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर 18,000 से अधिक बार देखा गया है.

पिछले सोमवार को पोस्ट किए गए वीडियो के दूसरे वर्जन को भी लगभग 38,000 बार देखा गया है.

अजीब घटना ने सोशल मीडिया पर राय को विभाजित कर दिया है - कई दावों के साथ कि फुटेज ने असाधारण गतिविधि पर कब्जा कर लिया है और अन्य लोगों ने इसे अधिक तर्कसंगत तर्क के साथ मुकाबला किया है.

Accidently bike started due to faulty electrical wiring and start moving because bike was in gear.People now telling that this is miracle or ghost case

All bakwaas — KRN (@KRN58124156) February 2, 2021

Edited video, it's not possible.

Ghost is not available on earth, if so then it would be not easy to survive on earth.

Sorry but its fake — Anil Singh Rathore (@Anilsingh9761) February 2, 2021

There is nothing super natural of ghosty about this action of this bike.



Two simple explanation,



1. Faulty wiring leading to engine to crank while bike is in gear

2. Poor installation of remote locking, leading to cranking when start button is pressed.



Search youtube https://t.co/zqv5vXpnq7 — Lazy Tourer (@LazyTourer) February 3, 2021

Ghost exist i also believe — ADITYA JOHRI (@adityajohri1) February 2, 2021

कई ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने भी वीडियो की प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त किया, यह सोचकर कि क्या फुटेज असली या एडिटिड है.