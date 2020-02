Coronavirus के डर से फ्लाइट में खुद को प्लास्टिक में लपेटे हुए नजर आए यात्री, देखें Viral Video

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दो यात्री कोरोनावायरस (Coronavirus) से बचने के लिए खुद को प्लास्टिक रैप में लपेटे हुए नजर आ रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया की एक फ्लाइट में दो यात्री दिसंबर में चीन में सामने आए कोरोनावायरस के डर से खुद को प्लास्टिक से बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए. आपको बता दें, इस वायरस के कारण अब तक 2,300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

डरे हुए दोनों यात्रियों ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था. इसके साथ उन्होंने अपने हाथों में ग्लव्स और प्लास्टिक का हुड भी पहना हुआ था. इसका एक वीडियो अलिसा नाम के ट्विटर यूजर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसके बाद कई लोगों ने इस पर अलग-अलग कमेंट्स भी किए हैं. अलिसा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''प्लेन में मेरे पीछे बैठे ये दो लोग. इसके आगे उसने लिखा, जब आप #Coronavirus से बहुत ज्यादा डरे हुए हों''.

वीडियो में महिला यात्री पिंक कलर के प्लास्टिक आउटफिट में नजर आ रही है, जिसके साथ उसने प्रिंटेड फेस मास्क पहना हुआ है. वहीं उसका साथी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक आउटफिट में नजर आ रहा है. दोनों के इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, ''खुद के लिए बुरा महसूस करने से अच्छा सुरक्षित रहना है... हर किसी के पास च्वाइस है और मैं सफोकेशन से नहीं मरना चाहता''. वहीं एक अन्य ने लिखा, ''वह उसी हवा में सांस ले रहा है, जिसमें प्लेन पर मौजूद अन्य लोग रहे हैं''. वहीं एक अन्य लिखा, ''वायरस प्लास्टिक से चिपक जाएगा और जब आप इसे उतारेंगे तो आप इसके कॉन्टेक्ट में आएंगे... मैं यह सोच रहा हूं कि इसके बाद क्या होगा''.

एक ने लिखा, ''शायद उन्हें कुछ ऐसा पता है जो दुनिया में किसी और को नहीं पता. मैं उम्मीद करती हूं कि वो प्लास्टिक में सुरक्षित हैं. मैं नहीं चाहती कि वो सफोकेशन से मर जाएं''.

आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया में भी अब तक कोरोनावायरस के 15 मामले सामने आ चुके हैं.

