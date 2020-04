लॉकडाउन की वजह से इंसान घरों में कैद हुए तो 'वे' आ गए सड़कों पर घूमने

पूरी दुनिया में कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू है. लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए लोगों को अपने घर में रहने का आदेश है. लेकिन लॉकडाउन के दौरान जहां एक तरफ इंसान अपने घरों में बंद हैं वहीं नीलगाय, हिरण से लेकर पेंग्विन तक शहर के सड़कों पर आराम से घूमते नजर आ रहे हैं.

Penguins check the streets of Auckland, searching for the humans???? pic.twitter.com/lEsiGSPes3 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 19, 2020

27 सेकेंड के इस वीडियो में तीन पेंग्विन एकदम आराम से सड़क क्रॉस करते हुए फुटपाथों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं. ऐसा शायद पहली बार ही हुआ होगा कि पेंग्विन खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहे हैं. बताते चलें कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होते ही वायरल हो गया है. इसे अबतक 1.4k से अधिक बार देखा जा चुका है वहीं इसे हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. भारत में कोरोनावायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,712 हो गई है. वहीं, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,334 नए मामले सामने आए हैं और 27 लोगों की मौत हुई है. देश में कोरोना (Covid-19) से अब तक 507 लोगों की मौत हो चुकी है.

दुनिया भर में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के हर रोज नए मामले सामने आए है. पूरी दुनिया में अबतक 23 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं जबकि 1,57.942 लोगों की मौत हो चुकी है. शनिवार को पूरी दुनिया में संक्रमण के कुल 4,7723 नए मामले सामने आए. कोरोना संक्रमित देश में सबसे ऊपर अमेरिका है तो वहीं ब्रिटेन और इटली दूसरे और तीसरे नंबर पर है. यह दुनिया के ऐसे देश है जहां कोरोनावायरस कहर सबसे ज्यादा है.

लोगों ने इस वीडियो पर कई मजेदार कमेंट भी किये हैं

