US कैपिटॉल बिल्डिंग में घुसकर लोगों ने काटा बवाल, पॉडियम चुराकर भागा शख्स - देखें Viral Photo

इन्हीं तस्वीरों में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें एक आदमी बहुत खुशी से पोडियम उठाकर ले जाते हुए कैमरे के सामने से जाते हुए देखा जा रहा है. इस तस्वीर को ट्विटर पर पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रेयान लिजोर ने पोस्ट किया, फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा है, "वाया गेटी (Getty), दंगाइयों में से एक कैपिटॉल से पोडियम चुराता हुआ."

Via Getty, one the rioters steals a podium from the Capitol pic.twitter.com/V4spojl40q — Ryan Lizza (@RyanLizza) January 6, 2021

उनके इस कैप्शन का अर्थ यह निकाला जा रहा है कि उन्होंने Getty Images के माध्यम से ये तस्वीर प्राप्त की थी, कुछ लोगों ने इसका अर्थ यह निकाला कि प्रदर्शनकारी का नाम "Via Getty" था.

Arrest Via Getty https://t.co/HdFmerQXBo — Asad Kara (@AsadKara) January 6, 2021

Well we've seen his face and according to this tweet he's called Via Getty, so making an arrest should be simple https://t.co/iq8hYhnpbu — Eddie Robson (@EddieRobson) January 6, 2021

बस फिर क्या था, कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर "वाया गेटी" और अन्य दंगाइयों को गिरफ्तार करने की लोग मांग करने लगे. कई लोगों तो रेयान एलजोर के बताने के बावजूद भी यही सोचते रहे कि यह पोडियम चोरी करने वाले दंगाई का नाम था.

आपको बता दें, कि ‘वाया गेटी' "via Getty" कोई इंसान नहीं है. इसका मतलब सिर्फ इतना ही कि ये फोटो गेटी इमेजेस (Getty Images) के जरिए ली गई है. उन्होंने यह बताने के लिए लिखा कि गेटी एक फोटो सर्विस का नाम है, किसी व्यक्ति का नहीं. लेकिन तब तक, मिस्टर गेटी को गिरफ्तार करने के लिए लोगों की मांग बढ़ने लगी और सोशल मीडिया पर चुटकुलों और मीम्स की बाढ़ आ गई.

Via Getty isn't acting alone. He's with Via Reuters and none of you are saying anything about it — putting the pal in palestinian (@jennineak) January 7, 2021

Absolutely losing it over the fact folks think this asshole's name is “Via Getty” pic.twitter.com/A2e6rmroGD — Nerd Girl Says (@Rachael_Conrad) January 7, 2021

प्रदर्शनकारियों ने कैपिटॉल में बुधवार को अराजकता और हिंसा की शुरुआत की और वो जो बाइडेन की चुनावी जीत को प्रमाणित करने के लिए कांग्रेस के एक सत्र के बीच इमारत के अंदर घुस गए. इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई.