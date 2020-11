पाकिस्तान में BRT बस हुई खराब तो लोगों ने लगाया धक्का, भारतीयो ने किया Troll, बोले- 'मेड इन चाइना...' - देखें Video

उच्च गुणवत्ता वाली बस-आधारित पारगमन प्रणाली, जिसे दुनिया भर में कुशल उच्च गति प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, भ्रष्टाचार के विवादों और अन्य दुर्घटनाओं के बीच पाकिस्तान के पेशावर में यह बस चली. जैसे ही यह पाकिस्तान की सड़क पर दौड़ी तो बस खराब हो गई. यह घटना शुक्रवार को अब्दारा स्टेशन के पास मुख्य गलियारे में हुई.

इस घटना के बाद वीडियो और तस्वीरें वायरल हो गईं. लोगों ने मीम बनाया शुरू कर दिया. लोगों ने लिखा, 'बीआरटी लोगों को फिट रखने के लिए भी महान है.'

कई लोगों ने परियोजना को ठीक से निष्पादित करने में विफल होने के लिए सरकार को दोषी ठहराया, दूसरों ने अधिकारियों पर मजाक उड़ाने के लिए व्यंग्यात्मक ट्वीट किए.

