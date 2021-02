Prada के इस टॉप को देखकर लोगों को याद आया टॉम एंड जेरी का Swiss Cheese, कीमत कर देगी हैरान

प्राडा, फैशन एक्ससरीज बनाने वाला एक लग्जरी ब्रांड (Luxury Brand Prada)) है, जो अपने महंगी कीमतों के लिए जाना जाता है. बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज भी इस ब्रांड को पहनते हैं. लेकिन, कंपनी वे हाल ही बनाए अपने एक टॉप से सभी को हैरान कर दिया है. इस टॉप की खास बातत यह है कि यह टॉप दिखने में उस चीज के जैसा लगता है, जिसके पीछे फेमस कार्टून कैरेक्टर जेरी (Cartoon Character Jerry) नाम का चूहा पड़ा रहता है और टॉम (Tom) उसे इसी चीज का लालच देकर हमेशा पकड़ने की कोशिश करता है.

Prada charging £905 to look like a bit of Swiss cheese 🧀 pic.twitter.com/8vFbfaHr05