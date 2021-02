वीडियो बना रहे थे लोग, लड़की ने कहा- अरे कुछ नहीं होगा, तभी गुस्सा गया हाथी, फिर हुआ कुछ ऐसा - देखें Video

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ टूरिस्ट गाड़ी में बैठकर एक हाथी का वीडियो (Elephant Video) बना रहे हैं. तभी गाड़ी में बैठी लड़की आपस में बात करते हुए कहती है, अरे कुछ नहीं होगा, तुम वीडियो बनाओ. लेकिन तभी सामने से आ रहे हाथी को गुस्सा आ जाता है और वह बड़ी तेजी से भागते हुए गाड़ी की ओर आने लगते है और ऐसे में गाड़ी में बैठे टूरिस्ट के होश उड़ जाते हैं.

देखें Video:

अरे कुछ नहीं होगा, तुम विडीओ बनाओ....

How many times we feel the same, when we encounter wildlife, especially Elephants...????#SafetyFirst#RighttoPassage#RespectWildlifepic.twitter.com/MqdprC5UpO