कैमरे के सामने ऑडिशन दे रहा था शख्स, अचानक ऊपर कूदी बिल्ली, फिर हुआ कुछ ऐसा- देखें Video

ये वीडियो ट्विटर यीजर @faayza द्वारा शेयर किया गया है. ये वीडियो न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले शख्स वेस्ले रयान का है. इस वीडियो आप देख सकते हैं कैसे वेस्ले कैमरे के सामने खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं और उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अचानक बगल में बैठी उनकी बिल्ली उनकी ओर कूद पड़ती है और वेस्ले का ध्यान उसकी ओर चला जाता है. वेस्ले बार-बार बिल्ली को बगल में बैठाकर अपना ऑडिशन देना शुरु करते हैं और बार-बार वो बिल्ली उनकी ओर कूद पड़ती है और वेस्ले उसे अपीन गोद में उठाकर प्यार करने लगते हैं. बिल्ली के बार-बार परेशान करने से वेस्ले अपना ऑडिशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं.

देखें Video:

doomscrolling break: this person trying to do an audition tape while their cat just wants attention pic.twitter.com/SC282aotCk

इस 2 मिनट के वीडियो को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि वेस्ले बिल्ली को कितना प्यार करते हैं, वो बार-बार उन्हें परेशान कर रहे हैं, लेकिन शख्स को एक बार भी बिल्ली पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो से अपनी गोद में उठाकर प्यार करने लगते हैं. इस वीडियो को अबतक 2 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग इस पर प्यारे-प्यारे कमेंट्स भी कर रहे हैं. बहुत से यूजर्स ने ट्विटर पर बिल्लियों के साथ अपने अनुभव को शेयर किया है.

This is EVERYDAY when I'm on Zoom "Oh I see you are talking to important people in your team, I'm just gonna jump up and show everyone my bum and glare into the camera". The rest of the time they ignore me but Zoom is showtime! pic.twitter.com/0SzbPUUO2l