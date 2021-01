शख्स ने अपने कुत्ते को दूल्हा बनाकर दिया उसकी शादी का विज्ञापन, लोग बोले- चिंता मत करिए हम करते हैं प्रबंध

दरअसल, एक फेसबुक यूजर ने अपने पग डॉगी को दूल्हे की तरह तैयार करके फेसबुक पर उसकी शादी का विज्ञापन दिया है. फोटो में ओनर ने अपने पेट डॉग को साउथ इंडियन स्टाइल में दूल्हे की तरह तैयार किया है. फोटो में डॉगी को सफेद रंग और गोल्डन बॉर्डर की धोती के साथ पिंक कलर की शर्ट पहने हुए देख सकते हैं. इस ड्रैस में डॉग बहुत क्यूट नजर आ रहा है और काफी कंफर्टेबल नजर लग रहा है. डॉगी को दूल्हे के रूप में देखकर लोग हंसने के लिए मजबूर हो गए हैं और साथ ही इस पोस्ट को लोग शेयर भी कर रहे हैं.

Tbh only reason I'm still on Facebook is for Indian dog parents groups! So EXTRA. Never disappoints pic.twitter.com/wCo0LkcCyT — Damini Shrivastava (@DammitDamini) January 22, 2021

फोटो के स्क्रीनशॉट को दामिनी श्रीवास्तव नाम की यूजर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. इस प्यारी सी तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है ‘ अगर कोई अपनी बेटी के लिए हैन्डसम मलयाली बॉय की तलाश कर रहा है तो ये है डिजर्विंग बॉय'. तस्वीर को शेयर करते हुए दामिनी ने लिखा है ‘ फेसबुक पर रह कर इंडियन डॉग पेरेंट्स को देखना बहुत अच्छा लगता है'. बता दें कि यह फोटो लोगों को खूब पसंद आ रही है और साथ ही लोगों ने अपने कमेंट्स में डॉगी के लिए रिश्तों का सुझाव भी देना शुरु कर दिया है. एक यूजर ने अपनी पेट डॉग के लिए पूछा कशमीर की लड़की चलेगी.' तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ‘चिंता मत करिए हम करते हैं प्रबंध'.

@LunacyRedefined gabbbbbu ko taiyaar karo ladki dhundhne ke liye 😁 — Sunakshi (@oyesuna) January 22, 2021

This dog looks better than most guys in my college batch. College in those days was bell bottoms and printed shirts with embroidery. — kathryn (@katfromahat) January 22, 2021

Found it. The best thing on Twitter today 🤣 https://t.co/Jzt3GfQT0t — Simi B Good (@SimiBGood) January 22, 2021