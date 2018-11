ग्राउंड पर बाउंसर से हुई थी इस खिलाड़ी की मौत, फूट-फूटकर रोए थे क्लार्क, देखें VIDEO

एक क्रिकेटर की मौत ने क्रिकेट वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था. 27 नवंबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया के उभरते हुए खिलाड़ी फिलिप ह्यूज (Phillip Hughes) का निधन ग्राउंड पर ही हो गया था. उनकी मौत का कारण एक बाउंसर बनी थी. इस हादसे को क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है. महज 25 साल की उम्र में फिलिप ह्यूज (Phillip Hughes 4th death anniversary) ने अपनी जान गंवा दी थी. 2014 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर शेफील्ड शील्ड गेम (Sheffield Shield game) खेला गया था.साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच मैच खेला जा रहा था. फिलिप ह्यूज बल्लेबाजी कर रहे थे. सीन एबॉट की बाउंसर उनके हेलमेट के पास लगी और वो वहीं बेहोश हो गए. तीन दिन तक सिडनी अस्पताल में उन्होंने जिंदगी की जंग लड़ी और उनकी मौत हो गई. आज उनकी चौथी डेथ एनीवर्सिरी है.क्रिकेट वर्ल्ड उनको याद कर रहा है. उनकी मौत के बाद उस वक्त ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान माइकल क्लार्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. जहां वो फूट-फूटकर रोए थे. उस वक्त पूरी मीडिया वहां मौजूद थी. माइकल क्लार्क, स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर उनके सबसे खास दोस्त थे.

