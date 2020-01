खास बातें महिला फोटोग्राफर करीब से हाथी की तस्वीर खींचना चाहती थी हाथी ने सूंड से रास्ते से हटा दिया ट्विटर पर शेयर किया गया वीडियो

फोटोग्राफी का शौक रखने वाला हर व्यक्ति बेहतरीन से बेहतरीन तस्वीर लेना चाहता है लेकिन तस्वीरे खींचते समय आस-पास की चीजों के प्रति सजग रहना चाहिए. खासकर तब जब आप जंगली जानवरों की तस्वीरें खींच रहे हों. लेकिन कुछ मौकों पर हम तस्वीर लेने में इतने खाे जातें हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम किस परस्थिति में तस्वीर ले रहे हैं. हाल ही में ट्विटर पर भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda) ने ओडिशा का एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें एक महिला फोटोग्राफर हाथी के रास्ते में रुकावट बनती हैं. फिर क्‍या था हाथी उन्‍हें सूंड से हटा देता है.

This elephant was gentle. It showed the lady in the most polite way where she belongs. All will not be that lucky. Maintain safe distance while interacting with Wildlife ???????? pic.twitter.com/lTg8WtpRLh — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 4, 2020

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला फोटोग्राफर है जो कि हाथी के रास्ते में खड़ी है और हाथी के करीब से एक तस्वीर लेना चाहती है. जैसे ही हाथी महिला की तरफ बढ़ता है वह महिला को सूंड से साइड कर देता है. हालांकि फोटोग्राफर की किस्मत अच्छी थी कि हाथी ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया. जरूरी नहीं हर कोई हर बार इतना खुश किस्मत हो. इसलिए जानवरों की तस्वीर लेते समय सजग रहने की जरूरत है. सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए.

इस वी़डियो पर लोगों ने कुछ यूं रिएक्ट किया है-

It is really gentle approach by he giant of the jungle, and the women is seriously lucky also.. — Thyagaraj B M (@BMT_Raj) January 4, 2020

That's too it's a male elephant. She is very lucky to stay alive. — ashu (@shhupp) January 4, 2020