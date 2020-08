पेड़ के तने के बीच बैठा है तेंदुआ... क्या ढूंढ सकते हैं आप, सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए अजीबोगरीब रिएक्शन

इस फोटो को शेयर करते हुए सुशांत नंदा ने लिखा है कि इससे बेहतर छलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है. आपको बता दें कि इस फोटो पर लोग मजे लेते हुए कमेंट कर रहे हैं. इस फोटो में दिख रहा पेड़ का तना पूरी तरह से भूरे रंग का है और उसी के बीच में जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तेंदुआ नजर आएगा. लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि वह तेंदुआ असली का है नकली इस बात का पता लगाना काफी मुश्किल है.

Do you have a better picture of camouflage than this?

Just astonishing..



( Shared. DM for credit) pic.twitter.com/PQEZLQXdR1