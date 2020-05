उत्तराखंड में बनाया गया है दुनिया का सबसे बड़ा 'ट्यूलिप गार्डन', सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फोटो की शेयर

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दो ट्वीट किये हैं. एक ट्वीट उन्होंने हिंदी में लिखा, '2017 में प्रदेश का कार्यभार संभालने के बाद से मेरी सरकार की हर सम्भव कोशिश इस बात पर रही है कि हम हर क्षेत्र में ढांचागत सुधार के साथ साथ प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति का उपयोग जीविकोपार्जन के लिये भी करें और इसी क्रम में मुन्स्यारी ईकोपार्क की स्थापना की गई है.' और एक ट्वीट उन्होंने इंग्लिश में लिखा है.



I am happy to share the first pics of the successful pilot of my dream project- Munsiyari based Tulip Garden. Set amidst the backdrop of Panchachuli ranges, this garden will be one of the biggest tulip gardens in the world & will transform tourism in Munsiyari region. pic.twitter.com/eCUfnMYilt

— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) May 9, 2020

इस फोटो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि यह बेहद शानदार है. आपको बताते चलें कि शेयर होने के कुछ घंटे के अंदर इस वीडियो को 9 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं साथ ही 1 हजार से ज्यादा रिट्वीट मिल चुके हैं.

Beautiful picture. Our state needs more efforts in beautification of the already existing beauty of nature. Tourism is one of the way for development — Kamal Baduni (@KBaduni) May 9, 2020

Heavenly Feeling ???????? — Tapaswini Swain (@tapaswiniswain2) May 9, 2020

Good — Ajay DHIMAN (@ajaydhiman9006) May 9, 2020

It's breathtakingly beautiful — Naveen Kumar Singh (@Na7vs) May 9, 2020

???????? Amazing View — vipinsinghmehta???????? #Stay_Home TEAM_SCB शिवभक्त ???? (@vipinsinghmehta) May 9, 2020