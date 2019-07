इंग्लैंड के पत्रकार ने उड़ाया वीरेंद्र सहवाग का मजाक, वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऐसे दिखाया तेवर

ब्रिटेन के सबसे पॉपुलर जर्नलिस्ट पीयर्स मॉर्गन भारत में चर्चा के विषय बने हुए हैं. वर्ल्ड कप जीतने के बाद पीयर्स मॉर्गन ने वीरेंद्र सहवाग से तीन साल पुराना बदला लिया है. दरहसल 2016 में पीयर्स मॉर्गन ने भारत के न्यूजपेपर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था- 'कितनी शर्मनाक बात है कि 1.2 अरब वाला देश दो मेडल हारने के बाद जश्न मना रहा है.' दरहसल ब्राजील में हुए ओलंपिक में भारत ने एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था. भारत में आने पर मेडल विजेताओं का जोरदार स्वागत किया गया था. पीवी सिंधू ने सिल्वर और साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था.

Country with 1.2 billion people wildly celebrates 2 losing medals. How embarrassing is that? https://t.co/FYSBM7ErAf

We cherish every small happiness',

But Eng who invented Cricket,&yet2win a WC,still continue to playWC.Embarrassing? https://t.co/0mzP4Ro8H9