कबूतर और मुर्गे के बीच हुई खतरनाक लड़ाई, पंख मार-मारकर किया ऐसा हाल... देखें पूरी Fight का Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि कबूतर खाने के लिए फार्म हाउस में घुस जाता है. वहां कई मुर्गे मौजूद होते हैं. वो एक मुर्गे के पास खाने के लिए बैठ जाता है. जैसे ही मुर्गे उस पर हमला करता है तो कबूतर भी अपने पंख चौड़े कर देता है और पंख मारकर लड़ाई की शुरुआत करता है. वो इतनी तेज पंख मारता है कि मुर्गा कुछ ही देर में नीचे गिर जाता है.

देखें Video:

Those who win are those who think they can????



Size, strength & reputations take a back seat....... pic.twitter.com/MOjnzO2LgO — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 14, 2020

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''जिन्हें लगता है कि वो जीत सकते हैं वही जीतते हैं. आकार, शक्ति और प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखती.'' 14 अप्रैल की रात को इस वीडियो को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 2 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 200 से ज्यादा लाइक्स और 50 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Pigeons don't want others(be it anybody) to intrude.



Murgas are fearless. I underestimated once, now I use it as a birth mark.. — Arnab (@the_sashiks) April 14, 2020

The fight must be about some chick. — Saurabh (@99thsaurabh) April 14, 2020