9 करोड़ से ज्यादा में बिका ये एक कबूतर, नीलामी में लगी खरीदारों की भीड़, जानिए क्या है इसमें खास

कबूतर बहुत ही आम पक्षी है. आस-पास सड़कों, पेड़ों और बगीचों में हज़ारों कबूतर रोज़ाना दिख ही जाते हैं. लेकिन आपको मालूम है एक ऐसा कबूतर भी है, जो आम नही बेहद खास है और इस खास कबूतर की कीमत है 9.7 करोड़. जी हां, तस्वीर में दिख रहे इस कबूतर को चाइना के एक शख्स ने 1.4 मिलियन डॉलर यानी 9.7 करोड़ में खरीदा है.

इस कबूतर का नाम है अरमांडो. यह बेल्जियम का कबूतर है, जो लंबी रेस के लिए जाना जाता है. अरमांडो एकलौता लॉन्ग-डिसटेंस रेसिंग पीज़न है, जो "कबूतरों का लुईस हैमिल्टन" (Lewis Hamilton of pigeons) के नाम से मशहूर है.

यहां देखें अरमांडो का ये वीडियो...

Meet a prized racing pigeon named Armando, that just became the most expensive bird to ever be sold at auction. IN-09TU pic.twitter.com/mjgWSw2XwZ