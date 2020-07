टोकरी में रखे आलू से निकलने लगी जड़ और फैल गई दीवार पर, लोगों ने कहा- यह तो बेहद भूतहा है... देखें तस्वीरें

इस फोटो को Donna Porée नाम की एक ट्विटर यूजर जिनकी उम्र 22 साल की है उन्होंने शेयर की है. इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, यह मेरे फ्लैट की फोटो है, मैं तीन महीने के लिए बाहर गई थी. जब मैं वापस घर आई हूं तो मैंने देखा आलू से गुलाबी रंग की जड़े निकलकर इतनी लंबी हो गई है जिसकी वजह से वह दीवार पर छा गई है. यह फोटो आपको डरावनी लग सकती है. इतने बड़े पिंक कलर के आलू की जड़े पूरी दीवार से लेकर खाने की रैक पर भी चढ़ गई है.

Listen to the latest songs , only on JioSaavn.com

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर शेयर करने के कुछ घंटे के अंदर ही यह फोटो वायरल होने लगी. इस फोटो पर अब तक 61 हजार से अधिक रिट्वीट और 100 से अधिक लाइक्स आ चुके हैं.

इस पर ट्विटर यूजर तरह- तरह का रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा, ये बेहद खूबसूरत है लेकिन पहली बार देखकर मैं डर गया था. वहीं एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, यह कितना कूल है. घर सजाने के काम आ गया.

I'm never going to trust a potato again.

Had the same ish thing just arrived to this pic.twitter.com/vCjjUd0qDJ