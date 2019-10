सड़क पर हुआ गड्ढा और अंदर समा गई चलती बस, वायरल हुआ Video, लोग बोले- 2019 का Titanic

सोमवार की सुबह अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग (Pittsburgh) में सड़क में एक बड़ा गड्ढा हो गया. सड़क में हुए बड़े गड्ढे में एक बस समा गई, जिससे काफी ट्रैफिक जाम हो गया. पुलिस के भी बस निकालने में पसीने निकल गए. NBC News के मुताबिक, जिस वक्त बस गड्ढे में गिरी उस वक्त बस के अंदर एक ही महिला यात्री मौजूद थी. उनको मामूली चोटें आई. अस्पताल में इलाज करने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है. इस हादसे में ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई है.

ये भी पढ़ें: अमेरिका में भारतीयों ने मनाई ऐसी दीवाली, सड़क पर हुआ कचरा तो पुलिस ने किया ऐसा... देखें VIDEO

सोशल मीडिया पर तस्वीरों और वीडियो को सिटी ऑफ पिट्सबर्ग ने शेयर किया है. देखा जा सकता है कि बस का आधा हिस्सा गड्ढे के अंदर है.

ये भी पढ़ें: रैम्प वॉक कर रही पाकिस्तानी मॉडल अचानक लड़खड़ाई, साथ चल रहे शख्स ने किया ऐसा... देखें Video

ALERT: Big sink hole downtown. Avoid area. Two people on @PGHtransit bus, one transported to hospital w minor injuries. Kids at Small World child care evacuated to Westin, and are happy and safe. Public safety evaluating situation. More updates to come. pic.twitter.com/nPdZcRi1xp — Pgh Public Safety (@PghPublicSafety) October 28, 2019

जब लोगों को पता चला कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है तो ट्विटर यूजर्स तरह-तरह के मीम्स बनाने लगे, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं. लोग बस की तुलना टाइटैनिक जहाज से कर रहे हैं.

FOR ALL MY PITTSBURGH LOCALS PLEASE APPRECIATE THESE MEMES BEING SENT TO ME ABOUT THE BUS IM LOSING IT pic.twitter.com/ZSgxqBGCJS — Molly (@mollsrae) October 28, 2019

Now the Pittsburgh sinkhole bus monster is trying to eat a guy. pic.twitter.com/monqAe8qjr — Ian Altenbaugh (@IanAltenbaugh) October 28, 2019

A bus almost got sucked into a sinkhole downtown and everyone is now making memes of it and it is peek Pittsburgh. pic.twitter.com/vMKh3R295V — Kianna (@Kianna_Webb_) October 29, 2019

सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद बताया गया कि दो क्रेंस की मदद से बस को गड्ढे से बाहर निकाला गया. शहर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंड पर भी इस वीडियो को शेयर किया गया है.

Busy day on Tenth Street in @DowntownPitt today.



Thanks to our @PghPublicSafety Bureaus, @pgh2o, @PGHtransit, @PGHTransitPD, & many other partners for your efforts today.



Thanks to the public for your patience. Please stay clear of the area for the foreseeable future. pic.twitter.com/W13QOQNh4r — City of Pittsburgh (@CityPGH) October 29, 2019

गड्ढे की मरम्मत अभी तक नहीं की गई है. CBS News के मुताबिक, जिस सड़क का हिस्सा ढह गया है, वह लगभग आठ सप्ताह तक जनता के लिए बंद रहेगी.