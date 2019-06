रवींद्र नाथ टैगोर के Quote को खलील जिब्रान का बताकर शेयर करने पर ट्रोल हुए पाक पीएम इमरान खान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बुधवार को ट्विटर पर उस वक्त ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए जब उन्होंने रवींद्र नाथ का एक कोट खलील जिब्राल के नाम से शेयर कर दिया. इमरान खान ने लेबनानी-अमेरिकी कवि खलील जिब्रान को क्रेडिट देते हुए एक अंग्रेजी में इंस्पिरेशनल कोट शेयर किया. इसमें लिखा था, "I slept and I dreamed that life is all joy. I woke and I saw that life is all service. I served and I saw that service is joy." इसका हिंदी तर्जुमा होता है, 'मैं सोया और स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है. मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है. मैंने सेवा की और पाया कि सेवा आनंद है'

पाक पीएम ने इसके साथ ही कैप्शन में लिखा, ‘‘जो भी लोग जिब्रान के शब्दों में ज्ञान को खोजते हैं और उसे पा लेते हैं, वे कुछ इस तरह संतोष का जीवन भी पा लेते हैं.''

Those who discover and get to understand the wisdom of Gibran's words, cited below, get to live a life of contentment. pic.twitter.com/BdmIdqGxeL — Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 19, 2019

ये कोट को शेयर करते पाकिस्तानी पीएम को उन्हीं के यहां के लोगों ने ट्रोल करना शुरु कर दिया. एक शख्स ने लिखा, ''डियर पीएम इमरान खान, हम सब जानते हैं कि आपको जिताने में बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन वहां ऑनलाइन भेजी जाने वाली चीजों को यहां शेयर करना बंद कर दीजिए, खासतौर पर जब वे गलत हों.'' एक अन्य शख्स ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के साथ मीम बनाकर शेयर किया है, जिसके अनुसार जिन्ना ने इमरान की ओर से रविंद्र नाथ से माफी मांगी है.

हांलाकि खबर लिखे जाने क इमरान खान के इस ट्वीट को 6 हजार से ज्यादा लोग रिट्वीट कर चुके हैं और 26 हजार लोगों ने इसे पसंद किया है.

