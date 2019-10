गुल पनाग के बेटे की इस अदा के मुरीद हुए पीएम नरेंद्र मोदी, Viral हुआ वीडियो

एक्टर और प्रोड्यूसर गुल पनाग के एक साल के बेटे ने पीएम मोदी को अपना मुरीद बना लिया है. पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर गुल पनाग के बेटे निहाल की जमकर तारीफ की है और उसे आशीर्वाद दिया है. दरअसल गुलपनाग ने हालही में अपने बेटे का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह हाथ में मैगजीन लिए हुए दिख रही हैं और उनका बेटा उनकी गोद में है. इस वीडियो में निहाल पीएम मोदी की मैगजीन पर छपी तस्वीर को पहचानते हुए दिख रहे हैं. गुल पनाग ने लिखा, 'अब निहाल मैगजीन और न्यूजपेपर में पीएम मोदी को पहचान लेता है. वह मुझे बता रहे हैं कि ये मोदी जी हैं. कैमरे के सामने मैंने उससे ये कराया.'

बैंक में आए लुटेरे के हाथ से छूटी बंदूक को महिला क्लर्क ने लपका, फिर सिखाया सबक, देखें VIDEO

Extremely adorable!



Do convey my blessings to young Nihal. Wishing him the very best, in whatever he seeks to do. I am also sure he will find an amazing mentor and guide in you, @GulPanag. https://t.co/CQN5hMPg7Z