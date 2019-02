भारत ने लिया पुलवामा का बदला, तो इस गुजराती ने तैयार की Surgical Strike साड़ी, देखें VIDEO

भारतीय सेना ने बालाकोट में अटैक (Balakot Attack) कर पुलवामा आतंकी हमले (Pulwama Terror Attack) का बदला लिया. सैनिकों के इस कदम की देशभर में वाहवाही हो रही है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से लेकर बॉलीवुड और क्रिकेट स्टार्स तक हर कोई How's the Josh?, Jai Hind और salute the pilots of the IAF लिख बधाई दे रहे हैं. इसी बीच एक गुजराती ने अपने अनोखे तरीके से पीएम मोदी (PM Modi) और भारतीय सेना (Indian Army) की इस जीत को तोहफा दिया.

गुजरात के सूरत के एक साड़ी बिज़नेसमैन ने #Surgicalstrike2 होने के कुछ देर बाद ही एक शानदार साड़ी तैयार की. ये साड़ी सिर्फ 4 घंटों में तैयार की गई. साड़ी की खास बात रही इस पर की गई प्रिंटिग. जी हां, इस साड़ी पर सर्जिकल स्ट्राइक (Surgical Strike) की पूरी कहानी बयां की गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi), भारतीय जवान, मिराज 2000 (Mirage 2000) और फाइटर प्लेन्स छपे हुए हैं.

इस गुजराती साड़ी वाले ने वीडियो के जरिए इस पूरी 6 मीटर लंबी साड़ी की खासियत के बारे में बताया. साथ ही पूरी साड़ी भी दिखाई. आप भी देखिए ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुई इस #Surgicalstrike2 वाली साड़ी का पूरा वीडियो...

ऐसा पहली बार नही है जब पीएम मोदी के प्रिंट (PM Modi Print Saree) वाली कोई साड़ी बाज़ार में आई हो. पुलवामा अटैक और इस सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान मार्केट में मोदी साड़ी (Modi Saree) काफी पॉपुलर हो रही है. यहां देखिए साड़ी की तस्वीरें...

बता दें, 14 फरवरी को CRPF का काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था. इस काफिले में करीब 78 गाड़ियां थीं और 2500 जवान शामिल थे. उसी दौरान बाईं ओर से ओवरटेक कर विस्फोटक से लदी एक कार आई और उसने सीआरपीएफ की बस में टक्कर मार दी. आतंकवादी ने जिस कार से टक्कर मारी थी, उसमें करीब 60 किलो विस्फोटक थे. इसकी वजह से विस्फोट इतना घातक हुआ कि इसमें 40 जवान शहीद हो गए. इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद (JEM) ने ली. इसके जवाब में भारत ने 26 फरवरी देर रात करीब 3.30 मिनट पर 12 मिराज फाइटर जेट के साथ बालाकोट (Balakot) स्थित आतंकी कैंप पर हमला किया. करीब 19 मिनट तक चली इस कार्रवाई के जरिए पुलवामा आतंकी हमले का बदला लिया गया. इस हमले में करीब 1000 किलो बम का इस्तेमाल किया गया.

