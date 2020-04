PM नरेंद्र मोदी की अपील के बाद हुई Memes की बरसात, Tweets देखकर आप भी हो जाएंगे हंस-हंसकर लोट-पोट

लोगों ने पीएम मोदी की अपील के बाद मजेदार मीम्स बनाए हैं और मजेदार फोटो शेयर कर बताया है कि लोग 5 अप्रैल को रात 9 बजे लोग कैसे उजाला करेंगे. मजेदार ट्वीट्स खूब वायरल हो रहे हैं. लोगों ने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

#9baje9minute

When Modi Ji just said to light up a candle or diya but you start torching up the cylinder



Family : pic.twitter.com/InVVo7xoFC — Ye Koi ***** Hai Kya? (@intolerant_monk) April 3, 2020

Jao Laxman 9 baj gaye hai Diya jalao.#9Baje9Minutepic.twitter.com/aLEJ70hslJ — Ye Koi ***** Hai Kya? (@intolerant_monk) April 3, 2020

Do not mind if I get carried away and start dancing on silsila ye chahat ka song in my balcony #9baje9minutepic.twitter.com/kQbnonZF9T — shraddha shirsat (@shraddhashirsa2) April 3, 2020

बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) इससे पहले भी देश की जनता को संबोधित कर चुके हैं. इससे पहले पीएम मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, साथ ही शाम के 5 बजे मिनट तक थाली और ताली बजाने के लिए भी कहा था.

वहीं, कोरोनावायरस की बात करें तो भारत में अब तक कुल 2069 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं. इसके साथ ही देश में अब तक वायरस से कुल 53 लोगों की मौत भी हो चुकी है. कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर को देखते हुए ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित कर दिया था.