पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव जीतने पर किया था ऐसा ट्वीट, बना 2019 का 'गोल्डन ट्वीट'

इस वर्ष आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) की शानदार सफलता को लेकर किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट 2019 का सबसे ज्यादा रिट्वीट और पसंद किया जाने वाला ट्वीट है, जो इसे भारत में 'गोल्डन ट्वीट' बनाता है. माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफार्म ट्विटर ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. खेल के क्षेत्र में विराट कोहली द्वारा एम.एस. धोनी के जन्मदिन पर किया गया ट्वीट, खेल की दुनिया में सबसे ज्यादा रिट्वीट किया जाने वाला ट्वीट बन गया है. कोहली ने धोनी के जन्मदिन पर दोनों के साथ की एक तस्वीर साझा की थी, जो भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक जबर्दस्त पल बन गया.

शिवसेना का मोदी सरकार पर निशाना- अर्थव्यवस्था के सर्वनाश के लिए नेहरू तथा इंदिरा गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते

सबका साथ + सबका विकास + सबका विश्वास = विजयी भारत



Together we grow.



Together we prosper.



Together we will build a strong and inclusive India.



India wins yet again! #VijayiBharat