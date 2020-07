भिखारी ने आवारा कुत्तों को खिलाया अपनी थाली में खाना, लोग बोले- 'दिल से अमीर' - देखें Viral Video

आपको बता दें कि इस वीडियो को कुछ घंटे पहले ही सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लोगों का कितना प्यार मिल रहा है. इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि शेयर के कुछ घंटे के अंदर ही इसे 33 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है सिर्फ इतना ही नहीं इस वीडियो पर 900 से अधिक रिट्वीट और 5 हजार से अधिक लाइक्स आ चुके हैं.

17 सेकेंड के इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे कि एक शख्स जिसके शरीर पर ठीक से कपड़ा तक नहीं है. बिल्कुल बेसहारा सा व्यक्ति दो प्लेटों में खाना रखकर सड़क पर बैठे दो आवारा कुत्तों को बड़े ही प्यार से खाना खिला रहा है. भले ही इस शख्स को लोग भिखारी, बेसहारा या कुछ भी नाम दें लेकिन इस व्यक्ति का यह व्यवहार आपको एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर देगा कि.. पैसे कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है आप एक अच्छे इंसान बने.

Poor by wealth...

Richest by heart ???? pic.twitter.com/OlMsYORNI2 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 16, 2020

इस वीडियो को लोग शेयर करने के साथ- साथ इस पर कमेंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- जिसका कोई नहीं होता, वह सबसे प्यार करता है. वहीं एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, एक नेक दिल वाला इंसान ही ऐसा कर सकता है.

So humble gesture ❤️ — dheeraj gaur (@dheerajspr) July 16, 2020

One thing I learned by Twitter

All IFS having Golden ????.

Kind Hearted.

U guys r the Savior of Nature and it's creatures. — Aanand Vatsal Patel (@AanandVatsal) July 16, 2020

Jiska koi nahi hota..woh sabhi se pyaar karta hai...selfless — Ketaki (Truth Prevails)) (@ketakikv) July 16, 2020

Sir this is symbol of you have pure heart ..salute you... Jay Hind ????????❤ — आशुतोष शुक्ल (@Ashugarg1998) July 16, 2020

Amazing. Kindness at its best. — A Khaleefa (@akhaleefa) July 16, 2020