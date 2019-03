ट्रंप ने गलती से Apple के सीईओ को कहा- टिम एप्पल, फिर ट्विटर पर Cook ने किया ऐसा, देखें VIDEO

एप्पल (Apple) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टिम कुक (Tim Cook) ने ट्विटर पर अपना नाम बदल दिया है. उन्होंने अपने नाम के अंतिम शब्द ' कुक ' की जगह एप्पल का इमोजी (Tim Apple) लगाया है. यह एप्पल का लोगो है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अमेरिकी कार्यबल नीति परामर्श बोर्ड की बैठक में उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए अमेरिका में बड़ा निवेश करने के लिए कुक की तारीफ की थी और उनको " टिम एप्पल " (Tim Apple) नाम से संबोधित किया था. ट्रंप ने गलती से उन्हें " टिम एप्पल " कहा और इसका लोगों ने सोशल साइटों तक पर खूब मजा लिया.

भारत को सबसे बड़ा आर्थिक झटका देने की तैयारी में अमेरिका, आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों हुए नाराज?

#SummaCumLiar trump speaks to Apple owner Tim Apple (it's Tim COOK, folks).



Larry Google and Bill Microsoft were unavailable for comment. pic.twitter.com/oxWO1LDSrc