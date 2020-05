चर्च के पादरी ने सोशल डिस्टेंसिंग का निकाला अनोखा तरीका, प्लास्टिक की बंदूक में 'पवित्र पानी' भरकर दे रहे हैं आशीर्वाद

कोरोनावारस (Coronavirus) महामारी के बीच मिशिगन (Michigan) के एक पादरी (priest) ने सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का एक अनोखा तरीका निकाला है. इन दिनों मिशिगन के पादरी की एक फोटो सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी वायरल हो रही है. आप इस फोटो में देख सकते हैं कि पादरी ने लोगों को आशिर्वाद देने के लिए होली वॉटर यानी पवित्र पानी को एक प्लास्टिक की बंदूक (स्क्वर्ट गन) में भरकर आशीर्वाद देते हुए कार पर होली वॉटर छिड़कते हुए नजर आ रहे हैं.

आपको बता दें कि इस पादरी का नाम है टीम पेल्क है. वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि पादरी की फोटो के साथ 'फोटोशॉप' किया गया है. लेकिन खास बात यह है कि इस फोटो को पहली बार अप्रैल के महीने में एम्ब्रोस पैरिश नाम के एक यूजर ने अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया था. लेकिन यह फोटो वायरल तब हुई जब इसे एक बार फिर से ट्विटर पर शेयर किया है.

A Priest giving social distance blessings with a squirt pistol and what, I'm assuming, is Holy water. 2020 folks. pic.twitter.com/iDnYs33hs9 — Jeff Barnaby (@tripgore) May 15, 2020

आपको बता दें कि इस फोटो को जेफ बारनबी नाम के एक यूजर ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. और अबतक इस फोटो को 5.6 लाख से ज्यादा लाइक्स और 1 लाख से ज्यादा रिट्वीट मिल चुके हैं.

Saw a pic of one doing an infant baptism the same way — Evangeline Hartwhick (@HikazePrincess) May 15, 2020

इस फोटो पर लोगों ने कई मजेदार कमेंट किये, वहीं कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इस अनोखा तरीका का घर में प्रयोग करते हुए फोटो शेयर की.

*giggles uncontrollably* Oh please God, let Squirt Gun Communion be the one new tradition that sticks with us forevermore. — Arinn Dembo (@Erinys) May 16, 2020

इस पूरे मामले पर पादरी टीम पेल्क से 'बजफीड न्यूज' (BUZZ FEED) ने खास बातचीत की. इसपर उन्होंने कहा- ईस्टर के दौरान चर्च में उपस्थित लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हमने यह तरीका निकाला. और इसपर डॉक्टरों से भी सलाह ली गई कि क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? डॉक्टरों ने भी लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इस अनोखा तरीका को मंजूरी दे दी.