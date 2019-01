बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बनाया ये प्लान, PM Modi को आया पसंद

लोकसभा चुनाव 2019 (2019 Lok Sabha Elections) के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है. पार्टी अलग-अलग तरीके से प्रचार-प्रसार कर रही है. भाजपा से लेकर कांग्रेस तक सभी पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी हैं. भाजपा नेता अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) इस बार अलग तरह से प्रचार कर रहे हैं. लोकसभा (Lok Sabha) के शीतकालीन संत्र में सांसद अनुराग ठाकुर अलग अंदाज में नजर आए. वो 'नमो अगेन' (Namo Again) लिखी हुई हुडी पहने नजर आए. सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है. पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को भी ये तस्वीर काफी पसंद आई. पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए अनुराग ठाकुर को लिखा- 'अच्छे लग रहे हो अनुराग.' जिसके बाद ये हुडी आग की तरह फैल गई और कई भाजपा नेता इस हुडी के साथ नजर आए.

