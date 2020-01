प्रिंस हैरी (Prince Harry) और उनकी पत्नी मेगन (Meghan) ने बुधवार को ब्रिटिश राजशाही (Duke And Duchess of Sussex) को चौंकाते हुए खुद को राज परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की भूमिका से अलग कर लिया. हैरी ने इस बारे में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से कोई कथित रूप से चर्चा नहीं की. इस चौंकाने वाली घोषणा में दम्पति ने कहा कि वह अब अपना समय उत्तर अमेरिका में व्यतीत करेंगे और प्रेस के साथ लंबे समय से स्थापित संबंधों को भी वे समाप्त कर रहे हैं.

मीडिया की खबरों के अनुसार ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स (Duke And Duchess of Sussex) ने अपनी दादी महारानी एलिजाबेथ और पिता प्रिंस चार्ल्स को बताए बिना यह बयान जारी किया . बकिंघम पैलेस की ओर से जारी बयान के अनुसार उन्होंने कहा, ''हम शाही परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की भूमिका से हट कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और इस दौरान महारानी को हमारा पूरा सहयोग मिलता रहेगा.''

उन्होंने कहा, ''हमने अब ब्रिटेन और उत्तर अमेरिका में अपना समय बिताने की योजना बनाई है.'' बकिंघम पैलेस ने करीब एक घंटे 40 मिनट बाद दूसरे बयान में कहा कि हैरी और मेगन के साथ चर्चा प्रथम चरण में है. उसने कहा, ''हम अलग रुख अपनाने की उनकी इच्छा समझते हैं लेकिन यह पेचीदा मसला है जिसे सुलझाने में समय लगेगा.'' इस ऐलान के बाद ट्विटर पर लोगों के कई रिएक्शन्स आए हैं. कोई उनका मजाक उड़ा रहा है तो कोई उनकी खूब तारीफ कर रहा है.

Media: If Meghan and Harry don't like the attention they should take a back seat.



Meghan and Harry: *take a back seat*



Media: How dare they take a back seat! — Matt Haig (@matthaig1) January 9, 2020

The media: *constantly harasses and belittles Meghan and Harry*



Meghan and Harry: "Ok bye"



The media: "What could have possibly caused this" — TechnicallyRon (@TechnicallyRon) January 8, 2020

The negative reactions to Meghan and Harry's decision to leave Britain is proof that toxic people would rather you to stick around and just take it. Kudos them for refusing to let miserables bully her for their own pleasure. Misery loves company #MeghanAndHarry — Ms. Siya Miti (@SiyaMiti_the1st) January 9, 2020

Meghan opens a cake shop in a small Canadian province, Harry runs a lumberjack cafe - they both join a local yoga class and then a stranger comes to town ... episode One of Megxit in Boonfort my new sitcom - next week a local dog causes chaos when it bites Lola the dance teacher pic.twitter.com/XbyhPDs183 — Janey Godley (@JaneyGodley) January 8, 2020

Will Harry and Meghan start a YouTube channel now — bolu babalola (@BeeBabs) January 9, 2020