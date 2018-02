डेयरी कंपनी अमूल ने बनाया प्रिया प्रकाश वरिएर का आंख वाला एड, कहा यह...

मलयालम ऐक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वरिएर का आंख - और भोए वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ और रातों-रात पूरे देश में फैल गया. अब प्रिया की पॉपुलरिटी से अमूल जैसी बड़ी कंपनी भी नहीं बच पाई है. एड में क्रिएटिविटी से अलग पहचान बनाने वाली डेयरी कंपनी अमूल ने अब प्रिया प्रकाश पर कार्टून बनाया है. अमूल ने प्रिया के आंख और भोह वाले अंदाज को फीचर किया है. कंपनी ने टैग लाइन दी है ' Wink all, Wink all, Little star '. इस एड में अमूल गर्ल बिल्कुल प्रिया प्रकाश की तरह ही आंख और भोए का इशारा करती नजर आ रही है. एड में दिख रहा करेक्टर ने प्रिया की तरह स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है और हेयर स्टाइल भी उन्हीं की तरह है.गौरतलव है कि प्रिया की वायरल वीडियो क्लिप, जो उनके नए सॉन्ग मनिक्य मलाराया पूवी का है. यह गाना उनकी आने वाली मलयालम फिल्म ओरू अदार लव का है. प्रिया ने एनडीटीवी से की बातचीत में बताया कि गाने में आंख वाला सीन हमारा कोई पहले से तय सीन या प्रैक्टिस किया हुआ सीन नहीं था. उन्होंने कहा कि डायरेक्टर गाने में मेरे और हीरों के बीच कुछ अच्छी कैमिस्ट्री देखना चाहते थे इसलिए उन्होंने मुझ से कुछ आंख और भोह से इशारा करने को कहा. सीन पहली बार में ही अच्छा हुआ और हमारे डायरेक्टर ने एक बार में ही इसे ओके कर दिया था.